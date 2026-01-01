Exposition Stéphane Pichard Bolbec
Et si vous découvriez la beauté du mouvement à travers l’objectif ?
Plongez dans l’univers visuel unique de Stéphane Pichard où la photographie et la vidéo se rencontrent pour offrir une expérience artistique saisissante.
Château du Val-aux-Grès
Du 24 janvier au 22 février 2026
Entrée libre les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h00
Vernissage vendredi 23 janvier à 18h30
Venez rencontrer l’artiste et partager un moment convivial autour de son œuvre ! Ouvert à tous. .
Route de Mirville Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13 service.culturel@bolbec.fr
