Exposition Stéphane Pichard Bolbec

Exposition Stéphane Pichard

Route de Mirville Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Et si vous découvriez la beauté du mouvement à travers l’objectif ?

Plongez dans l’univers visuel unique de Stéphane Pichard où la photographie et la vidéo se rencontrent pour offrir une expérience artistique saisissante.

Château du Val-aux-Grès

Du 24 janvier au 22 février 2026

Entrée libre les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h00

Vernissage vendredi 23 janvier à 18h30

Venez rencontrer l’artiste et partager un moment convivial autour de son œuvre ! Ouvert à tous. .

Route de Mirville Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13 service.culturel@bolbec.fr

