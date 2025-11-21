Exposition street art : le Salon des Bombasphères Ile Saint Louis Paris

Du 21 novembre au 18 décembre 2025, l’ancien Cours Florent se transforme pour devenir un véritable terrain de jeu artistique : le Salon des Bombasphères.

A l’initiative de l’artiste Demoiselle MM, à la tête du collectif des Bombasphères, ce salon hors norme réunit plus de 100 artistes, en majorité des femmes, autour d’une vision libre, participative et upcyclée du street art.

Parmi les artistes vous pourrez notamment retrouver Demoiselle MM, La Dactylo, Kaldea, Gladpow, 7licea, Yoldie, Exposito, Carole B ou encore Dawal, OuestleD, Wawapod et bien d’autres !

Un salon qui bouge, respire et s’invente chaque jour

Entre exposition, agora et atelier géant, le Salon des Bombasphères se vit comme une expérience à part.

Chaque jour, le lieu se transforme : nouvelles toiles, objets revalorisés, interventions spontanées, talks inspirants sur l’art circulaire et la création féminine.

Le public n’est pas spectateur, il devient acteur : on échange, on crée, on expérimente.

Les temps forts à ne pas manquer

Bring & Brush → Apportez un objet à customiser en direct

→ Apportez un objet à customiser en direct Wall of Re-Life → Une fresque collective d’objets réinventés, vivante et évolutive.

→ Une fresque collective d’objets réinventés, vivante et évolutive. Swap-Art Workshop → Troquez un objet contre une mini œuvre d’artiste.

→ Troquez un objet contre une mini œuvre d’artiste. Silent Auction → shop d’œuvres upcyclées

Une exposition de street art exceptionnelle transforme un lieu emblématique en laboratoire d’art, d’upcycling, et d’énergies.

Du vendredi 21 novembre 2025 au jeudi 18 décembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

payant

Pass journée tarif plein : 7 euros

Pass illimité : 15 euros

Pass tarif réduit : 4 euros

Tout public.

Ile Saint Louis 35, quai d’Anjou 75004 Paris

https://www.bombaspheres.com