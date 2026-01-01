Exposition Street box Camera Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Exposition Street box Camera

Cherbourg-Octeville 20 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-21 09:00:00

fin : 2026-02-13 12:00:00

Date(s) :

2026-01-21

EXPOSITION Street box camera du 21 janvier 2026 au 13 février 2026 à la MJC Centre.

L’été dernier, à Cherbourg-en-Cotentin, des jeunes âgé·es de 9 à 12 ans participent à un atelier animé par les photographes Justine Montmarché et Sébastien Bergeron. Ils et elles fabriquent d’abord deux modèles de street box camera , un appareil artisanal permettant de réaliser des prises de vue argentiques et d’en produire un tirage sur papier. Cette exposition, réunit les portraits réalisés lors des journées d’atelier.

Ouverture du lundi au jeudi 9h 12h 13h30 18h et le vendredi 9h 12h 14h 16h. .

Cherbourg-Octeville 20 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 22 99 23 infos@lepointdujour.eu

