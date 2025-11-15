Exposition Structures en dérive Saint-Louis

Exposition Structures en dérive

2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-15 13:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

La Fondation Fernet-Branca présente Structures en dérive, une exposition qui réunit 9 artistes aux pratiques photographiques et transdisciplinaires. A travers une démarche qui articule investigations documentaires et approches poétiques, les artistes invités utilisent la photographie comme méthode afin de révéler, interroger et reconfigurer des structures esthétiques, spatiales, sociales, géologiques ou politiques qui nous entourent.

Dans un contexte d’instabilité accrue des systèmes familiers, et d’une perte croissante de confiance envers les ordres établis, Structures en dérive propose une réflexion sur la capacité du médium photographique à non seulement enregistrer les processus de désintégration, tout en conservant ce qui se perd dans la fragmentation et l’incertitude. La photographie est ici envisagée non seulement comme un outil de représentation, mais aussi comme un instrument critique, un terrain d’expérimentation, voire un geste de résistance.

Une exposition sur la photographie comme moyen d’apprendre à voir le monde toujours autrement un monde en mouvement auquel l’image photographique se confronte en tant qu’objet matériel.

Trois des artistes invités, Mariejon de Jong-Buijs, Julian Salinas et Martin Widmer, ont spécialement créé des œuvres inédites pour cette exposition, développant des propositions in situ ou des projets pensés en résonance directe avec les espaces de la Fondation Fernet-Branca.

Portes ouvertes

À l’occasion de l’ouverture de sa nouvelle exposition, la Fondation a le plaisir de vous ouvrir ses portes les samedi 15 et dimanche 16 novembre de 13h à 18h.

Visite commentée en conversation avec l’artiste Martin Widmer

Le samedi 15 novembre 2025 à 15h (événement gratuit)

Visites guidées

Par la conservatrice

Le dimanche 23 novembre 2025 à 16 h

Le samedi 6 décembre 2025 à 17 h

Le dimanche 7 janvier 2026 à 16 h

Le samedi 7 février 2026 à 17 h

(tarif prix d’entrée à la Fondation)

Jouer avec le temps L’atelier de photographie avec Sandrine Rummelhardt

Le dimanche 13 décembre 2025 de 14h 30 à 16h30

(tarif prix d’entrée à la Fondation + 10€)

Spécial Noël Conversation avec l’artiste Mariejon de Jong-Buijs suivi d’un petit goûter de saison

Le dimanche 21 décembre 2025 de 16h à 18h

(tarif prix d’entrée à la Fondation)

La Nuit des Musées de Bâle 2026

Le vendredi 23 janvier 2026 de 18h à 2h .

2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Structures en dérive Saint-Louis a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue