Exposition Studio Glass, un souffle de liberté Site verrier de Meisenthal Meisenthal

Exposition Studio Glass, un souffle de liberté

Site verrier de Meisenthal 1 place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-13

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-11-13 2025-12-26 2026-01-02

Une exposition présentée au musée du verre de Meisenthal

L’histoire artistique du verre a longtemps été liée aux manufactures et verreries industrielles. A la fin du XIXème siècle la collaboration entre Emile Gallé et la Verrerie de Meisenthal en est un flamboyant exemple.

Si dès la première moitié du XXème siècle, quelques artistes comme les Français Maurice Marinot (1882-1960) ou Jean Sala (1895-1976) travaillent le verre, à partir des années soixante, des évolutions techniques vont permettre à des artistes de créer leur propre atelier et d’initier un souffle nouveau dans la création verrière.

A cette époque, des verriers épris de liberté s’émancipent en effet du cadre de la production industrielle et réapprivoisent les savoir-faire verriers au sein de studios, petits ateliers autonomes. Ces explorateurs-verriers à la créativité débordante, s’y autorisent toutes les libertés, croisent des techniques traditionnelles et en inventent de nouvelles, se jouent des couleurs et des effets de matière, pour créer des œuvres d’une étonnante diversité.

Artistes pionniers, amoureux du verre, ils initient le mouvement Studio Glass et contribuent de manière déterminante à la reconnaissance du matériau-verre comme médium d’expression artistique à part entière. Aujourd’hui encore la vitalité et l’esprit d’innovation incarné par ce mouvement fait référence dans le verre contemporain.

Avec l’exposition Studio Glass, un souffle de liberté, le musée du Verre de Meisenthal revient sur ce mouvement pionnier et présente une cinquantaine de pièces issues de ses riches collections d’artistes verriers français et internationaux, dont certaines produites au Centre International d’Art Verrier au moment de son émergence au début des années 1990.

Le Musée du Verre de Meisenthal (service de de la Communauté de Communes du Pays de Bitche), reconnue comme Musée de France, bénéficie du soutien de la Région Grand Est et la Drac Grand Est.Tout public

+33 3 87 96 81 22

English :

An exhibition at the Meisenthal Glass Museum

The artistic history of glass has long been linked to industrial glassmaking. At the end of the 19th century, the collaboration between Emile Gallé and the Verrerie de Meisenthal is a flamboyant example.

In the first half of the 20th century, a handful of artists such as the Frenchmen Maurice Marinot (1882-1960) and Jean Sala (1895-1976) began working with glass, but from the 1960s onwards, technical developments enabled artists to set up their own workshops and initiate a new breath of fresh air in glassmaking.

During this period, freedom-loving glassmakers freed themselves from the confines of industrial production and reacquainted themselves with glassmaking skills in studios, small independent workshops. These glass explorers, with their boundless creativity, allowed themselves all manner of liberties, crossing traditional techniques and inventing new ones, playing with colors and material effects to create works of astonishing diversity.

Pioneering artists and lovers of glass, they initiated the Studio Glass movement and made a decisive contribution to the recognition of glass as a medium of artistic expression in its own right. Today, the vitality and spirit of innovation embodied by this movement remains a benchmark for contemporary glass.

With the exhibition Studio Glass, un souffle de liberté, the Musée du Verre de Meisenthal looks back at this pioneering movement and presents some fifty pieces from its rich collections of French and international glass artists, including some produced at the Centre International d?Art Verrier at the time of its emergence in the early 1990s.

The Musée du Verre de Meisenthal (a department of the Communauté de Communes du Pays de Bitche), recognized as a Musée de France, is supported by the Région Grand Est and the Drac Grand Est.

German :

Eine Ausstellung im Glasmuseum von Meisenthal

Die Kunstgeschichte des Glases war lange Zeit mit den Manufakturen und industriellen Glashütten verbunden. Jahrhunderts ist die Zusammenarbeit zwischen Emile Gallé und der Verrerie de Meisenthal ein leuchtendes Beispiel dafür.

Jahrhunderts einige Künstler wie die Franzosen Maurice Marinot (1882-1960) und Jean Sala (1895-1976) mit Glas arbeiteten, ermöglichten technische Entwicklungen ab den 1960er Jahren Künstlern, ihre eigenen Ateliers zu gründen und einen frischen Wind in die Glasherstellung zu bringen.

In dieser Zeit emanzipierten sich freiheitsliebende Glasmacher von der industriellen Produktion und lernten in Studios, kleinen autonomen Werkstätten, das Glashandwerk neu kennen. Diese kreativen Glasforscher erlaubten sich alle Freiheiten, kreuzten traditionelle Techniken und erfanden neue, spielten mit Farben und Materialeffekten, um Werke von erstaunlicher Vielfalt zu schaffen.

Als Pionierkünstler und Glasliebhaber initiierten sie die Studio Glass-Bewegung und trugen entscheidend zur Anerkennung des Materials Glas als eigenständiges Medium des künstlerischen Ausdrucks bei. Die Vitalität und der Innovationsgeist, die diese Bewegung verkörpert, sind auch heute noch eine Referenz für zeitgenössisches Glas.

Mit der Ausstellung Studio Glass, un souffle de liberté (Studio Glass, ein Hauch von Freiheit) blickt das Glasmuseum Meisenthal auf diese Pionierbewegung zurück und zeigt rund 50 Exponate aus seinen umfangreichen Sammlungen französischer und internationaler Glaskünstler, darunter einige, die im Centre International d’Art Verrier zur Zeit ihrer Entstehung in den frühen 1990er Jahren hergestellt wurden.

Das Glasmuseum von Meisenthal (Abteilung der Communauté de Communes du Pays de Bitche) ist als Musée de France anerkannt und wird von der Region Grand Est und der Drac Grand Est unterstützt.

Italiano :

Una mostra al Museo del Vetro di Meisenthal

La storia artistica del vetro è stata a lungo legata alle vetrerie industriali. Alla fine del XIX secolo, la collaborazione tra Emile Gallé e la Verrerie de Meisenthal ne è un esempio lampante.

Nella prima metà del XX secolo, alcuni artisti come i francesi Maurice Marinot (1882-1960) e Jean Sala (1895-1976) iniziarono a lavorare con il vetro, ma a partire dagli anni Sessanta gli sviluppi tecnici permisero agli artisti di creare i propri laboratori e di lanciare una nuova ondata di produzione del vetro.

In quel periodo, i vetrai con la passione per la libertà si liberano dai confini della produzione industriale e si riappropriano delle abilità vetrarie in studi, piccoli laboratori indipendenti. Questi esploratori del vetro, con la loro sconfinata creatività, si concedevano ogni libertà, combinando tecniche tradizionali e inventandone di nuove, giocando con i colori e gli effetti materici per creare opere di sorprendente diversità.

Artisti pionieri e amanti del vetro, hanno dato vita al movimento dello Studio Glass e hanno contribuito in modo decisivo al riconoscimento del vetro come mezzo di espressione artistica a sé stante. Ancora oggi, la vitalità e lo spirito di innovazione incarnati da questo movimento sono un punto di riferimento per il vetro contemporaneo.

Con la mostra Studio Glass, un soffio di libertà, il Musée du Verre de Meisenthal ripercorre questo movimento pionieristico e presenta una cinquantina di pezzi provenienti dalle sue ricche collezioni di artisti del vetro francesi e internazionali, tra cui alcuni prodotti dal Centre International d’Art Verrier quando è sorto all’inizio degli anni Novanta.

Il Musée du Verre de Meisenthal (un dipartimento della Communauté de Communes du Pays de Bitche), riconosciuto come Musée de France, è sostenuto dalla Région Grand Est e dal Drac Grand Est.

Espanol :

Una exposición en el Museo del Vidrio de Meisenthal

La historia artística del vidrio ha estado ligada durante mucho tiempo a las cristalerías industriales. A finales del siglo XIX, la colaboración entre Emile Gallé y la Verrerie de Meisenthal es un ejemplo flamígero.

En la primera mitad del siglo XX, un puñado de artistas -como los franceses Maurice Marinot (1882-1960) y Jean Sala (1895-1976)- empezaron a trabajar el vidrio, pero a partir de los años sesenta, los avances técnicos permitieron a los artistas crear sus propios talleres y lanzar una nueva ola vidriera.

En esa época, los vidrieros apasionados por la libertad se liberan de los confines de la producción industrial y se reencuentran con las técnicas vidrieras en estudios, pequeños talleres independientes. Estos exploradores del vidrio, con una creatividad sin límites, se permitían toda clase de libertades, combinando técnicas tradicionales e inventando otras nuevas, jugando con los colores y los efectos de los materiales para crear obras de una diversidad asombrosa.

Artistas pioneros y amantes del vidrio, iniciaron el movimiento Studio Glass y contribuyeron decisivamente al reconocimiento del vidrio como medio de expresión artística por derecho propio. Aún hoy, la vitalidad y el espíritu de innovación encarnados por este movimiento son una referencia para el vidrio contemporáneo.

Con la exposición Studio Glass, un soplo de libertad, el Musée du Verre de Meisenthal echa la vista atrás a este movimiento pionero y presenta unas cincuenta piezas procedentes de sus ricas colecciones de artistas del vidrio franceses e internacionales, entre ellas algunas realizadas en el Centre International d’Art Verrier cuando éste surgió a principios de los años noventa.

El Musée du Verre de Meisenthal (departamento de la Communauté de Communes du Pays de Bitche), reconocido como Museo de Francia, cuenta con el apoyo de la Région Grand Est y del Drac Grand Est.

