EXPOSITION STUDIO GURUTZÉ Saint-Paul-sur-Save

EXPOSITION STUDIO GURUTZÉ

MÉDIATHÈQUE Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-19

2025-12-01

Venez découvrir cette artiste parisienne d’origine, et actuellement grenadaine, qui a été médaillée d’argent de l’Académie Arts-Sciences-Lettres de Paris.

Ses huiles sur lin nous emportent dans son univers coloré et envoutant.

Elle a déjà proposée plusieurs expositions

Galerie Thuillier à Paris ;

Château de Nollet à Aucamville ;

Salons des Indépendants de Paris ;

Mairie du 5ème arrondissement de Paris ;

Office de Tourisme des Hauts Tolosans à Grenade ;

Galerie Dominique C. au Château d’Auriac à Vendinelle.

Le vernissage de cette exposition se déroulera le Vendredi 5 Décembre, à 18h00. 0 .

English :

Come and discover this Parisian-born and now Grenadian artist, who was awarded a silver medal by the Académie Arts-Sciences-Lettres de Paris.

German :

Lernen Sie diese Künstlerin kennen, die ursprünglich aus Paris stammt und heute in Granada lebt. Sie wurde von der Académie Arts-Sciences-Lettres in Paris mit einer Silbermedaille ausgezeichnet.

Italiano :

Venite a scoprire questo artista di origine parigina, ora di Grenada, che ha ricevuto una medaglia d’argento dall’Académie Arts-Sciences-Lettres di Parigi.

Espanol :

Venga a descubrir a este artista parisino, ahora granadino, galardonado con una medalla de plata de la Académie Arts-Sciences-Lettres de París.

