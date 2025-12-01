EXPOSITION STUDIO GURUTZÉ Saint-Paul-sur-Save
MÉDIATHÈQUE Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne
Venez découvrir cette artiste parisienne d’origine, et actuellement grenadaine, qui a été médaillée d’argent de l’Académie Arts-Sciences-Lettres de Paris.
Ses huiles sur lin nous emportent dans son univers coloré et envoutant.
Elle a déjà proposée plusieurs expositions
Galerie Thuillier à Paris ;
Château de Nollet à Aucamville ;
Salons des Indépendants de Paris ;
Mairie du 5ème arrondissement de Paris ;
Office de Tourisme des Hauts Tolosans à Grenade ;
Galerie Dominique C. au Château d’Auriac à Vendinelle.
Le vernissage de cette exposition se déroulera le Vendredi 5 Décembre, à 18h00. 0 .
MÉDIATHÈQUE Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr
English :
Come and discover this Parisian-born and now Grenadian artist, who was awarded a silver medal by the Académie Arts-Sciences-Lettres de Paris.
German :
Lernen Sie diese Künstlerin kennen, die ursprünglich aus Paris stammt und heute in Granada lebt. Sie wurde von der Académie Arts-Sciences-Lettres in Paris mit einer Silbermedaille ausgezeichnet.
Italiano :
Venite a scoprire questo artista di origine parigina, ora di Grenada, che ha ricevuto una medaglia d’argento dall’Académie Arts-Sciences-Lettres di Parigi.
Espanol :
Venga a descubrir a este artista parisino, ahora granadino, galardonado con una medalla de plata de la Académie Arts-Sciences-Lettres de París.
