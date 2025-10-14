Exposition super-héros avec Ernst Créations Montargis

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

« Artiste miniaturiste, Éric Thibault, alias Ernst Créations, est un passionné de miniatures et collectionneur de figurines. À travers cette exposition, il vous propose de voyager dans ses petits mondes enclins à l’émerveillement et à la nostalgie, fruits de centaines d’heures de travail.

Ces dioramas entièrement faits à la main permettent d’illustrer en 3 dimensions et de manière amusante et originale l’univers des super-héros.

L’occasion pour les petits et les plus grands de retrouver Spider-Man, Hulk, Deadpool, Wolverine… » .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

English :

Superhero exhibition with Ernst Créations

German :

Superhelden-Ausstellung mit Ernst Créations

Italiano :

Mostra sui supereroi con Ernst Créations

Espanol :

Exposición de superhéroes con Ernst Créations

