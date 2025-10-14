Exposition super-héros avec Ernst Créations Montargis
Exposition super-héros avec Ernst Créations
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2025-10-14
fin : 2025-11-08
« Artiste miniaturiste, Éric Thibault, alias Ernst Créations, est un passionné de miniatures et collectionneur de figurines. À travers cette exposition, il vous propose de voyager dans ses petits mondes enclins à l’émerveillement et à la nostalgie, fruits de centaines d’heures de travail.
Ces dioramas entièrement faits à la main permettent d’illustrer en 3 dimensions et de manière amusante et originale l’univers des super-héros.
L’occasion pour les petits et les plus grands de retrouver Spider-Man, Hulk, Deadpool, Wolverine… » .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
English :
Superhero exhibition with Ernst Créations
German :
Superhelden-Ausstellung mit Ernst Créations
Italiano :
Mostra sui supereroi con Ernst Créations
Espanol :
Exposición de superhéroes con Ernst Créations
