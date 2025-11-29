Exposition super héros univers Parking Vittel

Exposition super héros univers

Entrez dans l’univers captivant des super-héros !

Découvrez une exposition spectaculaire où vos héros préférés prennent vie

Des statues à taille réelle impressionnantes

Des costumes sous licence officielle

Des artefacts mythiques issus des plus grands films de super-héros

Que vous soyez fan des Avengers, des Gardiens de la Galaxie, de Batman ou d’autres légendes, cette exposition émerveillera petits et grands !

À ne pas manquer l’armure originale de Tony Stark, une édition limitée numérotée à seulement 50 exemplaires dans le monde !

Cosplayers bienvenus !

Venez incarner vos héros préférés et partagez votre passion lors de cet événement exceptionnel !Tout public

English :

Enter the captivating world of superheroes!

Discover a spectacular exhibition where your favorite heroes come to life:

Impressive life-size statues

Officially licensed costumes

Mythical artifacts from the greatest superhero films

Whether you’re a fan of the Avengers, Guardians of the Galaxy, Batman or other legends, this exhibition will amaze young and old alike!

Don?t miss Tony Stark?s original armor, a limited edition numbered to just 50 worldwide!

Cosplayers welcome!

Come and embody your favorite heroes and share your passion at this exceptional event!

German :

Treten Sie ein in die fesselnde Welt der Superhelden!

Erleben Sie eine spektakuläre Ausstellung, in der Ihre Lieblingshelden zum Leben erweckt werden:

Beeindruckende Statuen in Lebensgröße

Offiziell lizenzierte Kostüme

Mythische Artefakte aus den größten Superheldenfilmen

Ob Sie nun ein Fan der Avengers, der Guardians of the Galaxy, von Batman oder anderen Legenden sind, diese Ausstellung wird Jung und Alt in Staunen versetzen!

Nicht zu verpassen: die Originalrüstung von Tony Stark, eine limitierte Auflage von nur 50 nummerierten Exemplaren weltweit!

Cosplayer sind herzlich willkommen!

Kommen Sie und schlüpfen Sie in die Rolle Ihrer Lieblingshelden und teilen Sie Ihre Leidenschaft bei diesem außergewöhnlichen Event!

Italiano :

Entrate nell’affascinante mondo dei supereroi!

Scoprite una mostra spettacolare in cui i vostri eroi preferiti prendono vita:

Impressionanti statue a grandezza naturale

Costumi con licenza ufficiale

Manufatti mitici tratti dai più grandi film di supereroi

Che siate fan degli Avengers, dei Guardiani della Galassia, di Batman o di altre leggende, questa mostra stupirà grandi e piccini!

Non perdetevi l’armatura originale di Tony Stark, un’edizione limitata a soli 50 esemplari in tutto il mondo!

I cosplayer sono i benvenuti!

Venite a incarnare i vostri eroi preferiti e a condividere la vostra passione in questo evento eccezionale!

Espanol :

¡Adéntrese en el cautivador mundo de los superhéroes!

Descubra una espectacular exposición en la que sus héroes favoritos cobran vida:

Impresionantes estatuas a tamaño real

Trajes con licencia oficial

Objetos míticos de las mejores películas de superhéroes

Ya seas fan de los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia, Batman u otras leyendas, esta exposición sorprenderá a grandes y pequeños

No te pierdas la armadura original de Tony Stark, una edición limitada numerada a sólo 50 unidades en todo el mundo

¡Cosplayers bienvenidos!

¡Ven a encarnar a tus héroes favoritos y comparte tu pasión en este evento excepcional!

