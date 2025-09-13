Exposition Supernature ! Le Théâtre et dans d’autres lieux Bar-le-Duc

Exposition Supernature ! Le Théâtre et dans d’autres lieux Bar-le-Duc samedi 13 septembre 2025.

Exposition Supernature !

Le Théâtre et dans d’autres lieux 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Et si nos racines étaient plus bavardes qu’on ne le croit ? Artistes, scientifiques et habitants se donnent rendez-vous pour explorer les liens invisibles qui nous relient au sol, à la forêt, aux rivières… et les uns aux autres. Installations, dessins, vidéos, performances… autant de formes vivantes pour penser le monde autrement, plus profondément, plus durablement.

« Supernature ! » est une exposition qui se déploie sur 3 lieux acb Scène Nationale + médiathèque Jean Jeukens + atelier de Vent des Forêts

Horaires d’ouvertures des lieux d’exposition

– Atelier de Vent des Forêts du mardi au dimanche de 11h à 17h

– médiathèque Jean Jeukens aux horaires d’ouverture de la médiathèque

– hall et le studio de l’acb du mardi au samedi de 10h30 à 12h30

+ en dehors de ces heures, sur rendez-vous.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Le Théâtre et dans d’autres lieux 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

What if our roots were more talkative than we think? Artists, scientists and local residents come together to explore the invisible links that bind us to the soil, the forest, the rivers? and to each other. Installations, drawings, videos, performances… all living forms for thinking about the world differently, more deeply, more sustainably.

« Supernature! » is an exhibition spanning 3 venues: acb Scène Nationale + médiathèque Jean Jeukens + Vent des Forêts workshop

Exhibition opening times

? Vent des Forêts workshop: Tuesday to Sunday, 11am to 5pm

? Jean Jeukens media library: during library opening hours

? acb hall and studio: Tuesday to Saturday, 10:30 a.m. to 12:30 p.m

+ outside these hours, by appointment.

Free admission.

German :

Was, wenn unsere Wurzeln gesprächiger sind, als wir denken? Künstler, Wissenschaftler und Einwohner treffen sich, um die unsichtbaren Verbindungen zu erforschen, die uns mit dem Boden, dem Wald, den Flüssen usw. und untereinander verbinden. Installationen, Zeichnungen, Videos, Performances… so viele lebendige Formen, um die Welt anders, tiefer und nachhaltiger zu denken.

« Supernature! » ist eine Ausstellung, die an drei Orten gezeigt wird: acb Scène Nationale + Mediathek Jean Jeukens + Atelier von Vent des Forêts

Öffnungszeiten der Ausstellungsorte

? Atelier de Vent des Forêts: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr

mediathek Jean Jeukens: zu den Öffnungszeiten der Mediathek

halle und Studio des acb: dienstags bis samstags von 10.30 bis 12.30 Uhr

+ außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung.

Eintritt frei.

Italiano :

E se le nostre radici fossero più loquaci di quanto pensiamo? Artisti, scienziati e residenti locali si riuniscono per esplorare i legami invisibili che ci legano al suolo, alla foresta, ai fiumi e gli uni agli altri. Installazioni, disegni, video, performance… tutte forme vive per pensare al mondo in modo diverso, più profondo, più sostenibile.

« Supernature! » è una mostra che si svolge in 3 sedi: acb Scène Nationale + médiathèque Jean Jeukens + laboratorio Vent des Forêts

Orari di apertura della mostra

? Laboratorio Vent des Forêts: da martedì a domenica, dalle 11.00 alle 17.00

biblioteca multimediale Jean Jeukens: durante gli orari di apertura della biblioteca

sala e studio acb: dal martedì al sabato, dalle 10.30 alle 12.30

+ Al di fuori di questi orari, su appuntamento.

Ingresso libero.

Espanol :

¿Y si nuestras raíces fueran más habladoras de lo que creemos? Artistas, científicos y residentes locales se reúnen para explorar los vínculos invisibles que nos unen al suelo, al bosque, a los ríos… y entre nosotros. Instalaciones, dibujos, vídeos, performances… todas ellas formas vivas de pensar el mundo de manera diferente, más profunda, más sostenible.

« ¡Supernaturaleza! » es una exposición que tiene lugar en 3 lugares: acb Scène Nationale + médiathèque Jean Jeukens + taller Vent des Forêts

Horario de la exposición

? Taller Vent des Forêts: de martes a domingo, de 11.00 a 17.00 h

biblioteca multimedia Jean Jeukens: durante el horario de apertura de la biblioteca

? sala y estudio acb: de martes a sábado, de 10.30 a 12.30 h

+ fuera de este horario, con cita previa.

Entrada gratuita.

L’événement Exposition Supernature ! Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-04 par OT SUD MEUSE