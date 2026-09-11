Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Exposition « Sur Alexis le Russe » par Gus et les élèves du lycée Millet

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-01 09:30:00

fin : 2026-10-26 17:30:00

Date(s) :

2026-10-01

Rendez-vous du 1er au 26 octobre dans les horaires d’ouverture du bar de L’Autre Lieu pour une exposition autour d’un ancien habitant du quartier des horizons : Alexis le Russe. Une exposition à l’initiative de Gus, en service civique, de la Cie du Rhino L’a Vu et des élèves du lycée Millet. .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

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English : Exposition « Sur Alexis le Russe » par Gus et les élèves du lycée Millet

L’événement Exposition « Sur Alexis le Russe » par Gus et les élèves du lycée Millet Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin