Exposition « Sur Alexis le Russe » par Gus et les élèves du lycée Millet Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
jeudi 1 octobre 2026 · Cherbourg-Octeville · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Exposition « Sur Alexis le Russe » par Gus et les élèves du lycée Millet
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-01 09:30:00
fin : 2026-10-26 17:30:00
Date(s) :
2026-10-01
Rendez-vous du 1er au 26 octobre dans les horaires d’ouverture du bar de L’Autre Lieu pour une exposition autour d’un ancien habitant du quartier des horizons : Alexis le Russe. Une exposition à l’initiative de Gus, en service civique, de la Cie du Rhino L’a Vu et des élèves du lycée Millet. .
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr
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English : Exposition « Sur Alexis le Russe » par Gus et les élèves du lycée Millet
L’événement Exposition « Sur Alexis le Russe » par Gus et les élèves du lycée Millet Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin
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