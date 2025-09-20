Exposition Sur et sous les flots FRAC Grand Large Dunkerque

Exposition Sur et sous les flots 20 et 21 septembre FRAC Grand Large Nord

Entrée libre sur les horaires d’ouverture (14H-18H)

L’exposition « Sur et sous les flots » propose une traversée de trois récits liés à la mer, en croisant les regards d’artistes contemporains sur les paysages, les mémoires et les imaginaires. Avec sa série de neuf gravures intitulée Lame de fond, Capucine Vever s’inspire du transport maritime pour tracer, à travers le mouvement des cargos, une cartographie implicite et mouvante de notre monde globalisé.

En écho, sa vidéo La Relève, présentée au Phare du Risban, propose une méditation sur le ballet incessant de ces navires souvent invisibles. Installée au Belvédère du Frac, l’installation FACEBOAT & SAIL FACE, conçue par le collectif Åbäke en collaboration avec des vanniers, forgerons et cordiers d’un écomusée maritime néerlandais, prend la forme d’une embarcation hybride. Sa voile et sa coque portent un visage composite, né de la fusion des traits de tous les artisans impliqués. Mi-chimère, mi-témoin, cette figure symbolique regarde à la fois vers l’horizon et les profondeurs.

Enfin, Sarah Feuillas explore les liens entre mer, mémoire et résilience avec Martha, un film inspiré par la figure de proue d’un ancien bateau de pêche. L’artiste a plongé dans le Port de Dunkerque des sculptures provenant de souvenirs traumatiques de patientes-partenaires. Liées à la recherche en neurosciences du laboratoire LiLNCOG de l’Université de Lille et du Centre National de Ressources et de Résilience (Cn2r), ces sculptures ont servi de base pour mesurer l’intensité des émotions et leurs transformations dans le temps. Un voyage dans le passé et dans les profondeurs maritimes, à la fois intime et collectif, qui fait de l’eau le support d’un équilibre fragile entre souvenir et oubli.

FRAC Grand Large 503 avenue des bancs de Flandres, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328658420 https://www.fracgrandlarge-hdf.fr La collection du Frac Grand Large compte plus de 1 500 œuvres d’art et de design, exposées dans le bâtiment du FRAC mais aussi au sein de lieux partenaires, insolites, dans des écoles ou encore dans l’espace public. Elle se constitue autour d’un noyau initial consacré à l’arte povera, l’art minimal, l’art conceptuel, le nouveau réalisme, les mythologies individuelles, le pop art et Fluxus. Depuis près de trente ans, l’accent a été mis sur l’interaction entre art et design et sur le rapprochement de l’art avec le réel. Aujourd’hui le Frac concentre ses acquisitions sur la création émergente, suivant plusieurs orientations : l’objet et les nouvelles formes de design, la critique sociale, la migration des savoirs et des imaginaires. Installé depuis trois ans dans la zone portuaire de Dunkerque, le Frac Grand Large occupe un nouveau bâtiment conçu par les architectes Lacaton & Vassal. Renouant avec le patrimoine industriel, il redouble l’ancienne halle de préfabrication de navires, traversée par une rue intérieure qui relie la plage au centre ville. Proche des habitants, le Frac fait écho à l’activité portuaire en s’ouvrant à l’international. Il enregistre ainsi les battements du monde et devient le catalyseur de nouvelles résonances formelles, à la fois tangibles et spéculatives. Bus : Ligne C4 arrêt « FRAC/LAAC » ou « Bordées » (10 minutes depuis la gare de Dunkerque) Ligne C3 arrêt « Dunkerque Malo Plage » Train : De Lille (TERGV) : 30 min / De Paris et Bruxelles : 2h Eurostar et Ferry Liaison via Calais puis TER jusqu’à Dunkerque

ÅBÄKE, FaceBoat & Sail Face, 2017 © Marc Domage