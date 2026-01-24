Exposition sur George Sand Châteauroux
Exposition sur George Sand Châteauroux mercredi 1 avril 2026.
Exposition sur George Sand
1 Rue Jeanne d’Arc Châteauroux Indre
Début : 2026-04-01
fin : 2026-07-03
2026-04-01
Les Archives Départementales présentent une exposition sur George Sand, l’écrivaine célèbre du département de l’Indre.
Découvrez cette exposition dédiée à George Sand, une grande figure de la littérature et défenseuse des femmes. A travers des œuvres et des caricatures, plongez dans son univers et son impact sur la société. Une belle occasion, de célébrer son héritage ! .
1 Rue Jeanne d'Arc Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
The Archives Départementales present an exhibition on George Sand, the famous writer from the Indre department.
