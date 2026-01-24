Exposition sur George Sand

1 Rue Jeanne d’Arc Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-04-01

Les Archives Départementales présentent une exposition sur George Sand, l’écrivaine célèbre du département de l’Indre.

Découvrez cette exposition dédiée à George Sand, une grande figure de la littérature et défenseuse des femmes. A travers des œuvres et des caricatures, plongez dans son univers et son impact sur la société. Une belle occasion, de célébrer son héritage ! .

1 Rue Jeanne d’Arc Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 30 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Archives Départementales present an exhibition on George Sand, the famous writer from the Indre department.

L’événement Exposition sur George Sand Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-22 par BERRY