Exposition sur grand écran Caravage Le Select, Cinéma Granville Granville

Le Select, Cinéma Granville 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Début : 2025-11-23 18:00:00
fin : 2025-11-23 20:00:00
2025-11-23
Exposition sur grand écran est une série de films retraçant la vie et les œuvres de plus grands peintres. Il permet à tout un chacun de mieux connaitre le parcours de certains de ces grands artistes et de voir leurs tableaux, le tout accompagné des commentaires des meilleurs experts.
Rendez-vous Mardi 18/11 à 20h30 et dimanche 23/11 à 18h00
Mystère, intrigue, beauté, passion, meurtre… Venez découvrir Caravage sous une nouvelle lumière. Passant en revue chef-d’œuvre après chefs-d’œuvre et proposant une scène imaginée montrant l’artiste à la veille de sa mort, ce nouveau film révèle Caravage comme jamais auparavant. .
Le Select, Cinéma Granville 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
