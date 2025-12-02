Exposition sur Grand Ecran Caravaggio Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Exposition sur Grand Ecran Caravaggio Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau mardi 2 décembre 2025.

Exposition sur Grand Ecran Caravaggio

Mardi 2 décembre 2025 à partir de 18h30. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 11 EUR

Début : 2025-12-02 18:30:00

fin : 2025-12-02

2025-12-02

Appréciez l’œuvre du Caravaggio sur Grand Ecran !

Un itinéraire à travers des chefs-d’œuvre inestimables retraçant l’évolution du grand peintre lombard, pour une expérience artistique mêlant analyse critique, contexte historique et innovation stylistique. .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

Enjoy Caravaggio’s work on the big screen!

German :

Genießen Sie das Werk von Caravaggio auf der großen Leinwand!

Italiano :

Godetevi l’opera di Caravaggio sul grande schermo!

Espanol :

¡Disfrute de la obra de Caravaggio en la gran pantalla!

L’événement Exposition sur Grand Ecran Caravaggio Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2025-08-30 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)