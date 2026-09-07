Exposition sur Jean-Jules Jusserand, Bibliothèque de Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Châtel

Informations pratiques

Exposition sur Jean-Jules Jusserand 19 et 20 septembre Bibliothèque de Saint-Haon-le-Châtel Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Exposition d’affiches retraçant la vie de Jean-Jules Jusserand (1855 – 1934), saint-haonnois qui fut ambassadeur de France aux Etats Unis de 1903 à 1924.

Bibliothèque de Saint-Haon-le-Châtel 42370 Saint Haon le Châtel Saint-Haon-le-Châtel 42370 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition d’affiches retraçant la vie de Jean-Jules Jusserand (1855 – 1934), saint-haonnois qui fut ambassadeur de France aux Etats Unis de 1903 à 1924.