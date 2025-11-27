Exposition sur la collection de livres Carnets Parallèles Médiathèque de la Canopée Paris

En 2021 est née la collection « Carnets Parallèles » : des livres souples, à moins de 10 euros, qui passent de poche en poche, comme des carnets sur lesquels on peut griffonner au gré de la lecture. Une petite collection à cheval entre les idées et le pratique, qui entend bâtir des ponts pour maintenir la pensée vivante, c’est-à-dire pour qu’elle se partage ; des livres rigoureux, mais dénués d’esprit de sérieux.

Au programme, échanges textuels sur un projet, aplats de couvertures, plaque d’impression, illustrations, cahiers non reliés… En partenariat avec le Centre National du Livre.

Du 7 au 21 février 2026, aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Entrée libre et gratuite, tout public

Le Festival La Voix des Indés Accorder une place à part en bibliothèque, afin d’y laisser s’exprimer la voix singulière de l’édition indépendante, telle est l’ambition de ce festival.

En valorisant sa foisonnante production, le pluralisme et la diversité du paysage éditorial qu’elle incarne, La Voix des indés revient pour une deuxième édition, du 15 janvier au 21 février 2026. Et cette année, de nouvelles bibliothèques rejoignent l’aventure ! Associant des librairies, laissant carte blanche à des maisons d’édition choisies avec soin, La Voix des indés propose des rencontres et des ateliers pour tous les publics afin de mettre en lumière un travail précieux, novateur et qui prône la différence dans un milieu éditorial de plus en plus concentré. Plus d’infos ici

logo du festival Voix des Indés ; Crédits : Mushthet

Les dix ans de la maison d’édition Premier Parallèle sont l’occasion pour la médiathèque de raconter autour d’une exposition, la manière dont on pense une collection et d’éclairer, plus généralement, la fabrique du livre. Dans le cadre du festival La Voix des Indés

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris