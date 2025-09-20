Exposition sur la commune de Saint-Sulpice-de-Favières Salle des fêtes Saint-Sulpice-de-Favières

Exposition sur la commune de Saint-Sulpice-de-Favières Salle des fêtes Saint-Sulpice-de-Favières samedi 20 septembre 2025.

Exposition sur la commune de Saint-Sulpice-de-Favières 20 et 21 septembre Salle des fêtes Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

exposition sur la commune de Saint-Sulpice de Favières dans le temps.

Salle des fêtes 14 rue aux Fèves 91910 Saint-Sulpice-de-Favières Saint-Sulpice-de-Favières 91910 Essonne Île-de-France 01 64 58 42 33 https://saint-sulpice-de-favieres.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

Mairie