Exposition sur la construction et l’architecture de l’église, Église catholique Sainte-Lucie, Niederhergheim

Informations pratiques

Exposition sur la construction et l’architecture de l’église Dimanche 20 septembre, 14h00 Église catholique Sainte-Lucie Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition retrace la construction de l’édifice, ainsi que la présentation des principaux artisans qui sont intervenus. Elle mettra en avant le peintre Carl Philippe Schilling qui a réalisé le décor de notre église entièrement peinte il y a 130 ans. Elle a été classée en l’an 2000 au titre des monuments historiques pour ses décors intérieurs.

Église catholique Sainte-Lucie 36 Rue d’Oberhergheim, 68127 Niederhergheim, France Niederhergheim 68127 Haut-Rhin Grand Est Construite en 1870 selon les plans de G. Laubser, l’église contient un décor intérieur néo-roman exécuté en 1896 par l’atelier du peintre Carl-Philipp Schilling. L’ensemble des murs sud, est et nord de la nef présente des motifs géométriques ou floraux stylisés (rosaces, entrelacs, rosettes). Au plafond, les caissons s’ornent de symboles religieux et de rosaces.

Découverte d’une église datée du XIXe siècle

©Commune de Niederhergheim