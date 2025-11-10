Exposition sur la Grande Guerre 1914 1918 Langy

Exposition sur la Grande Guerre 1914 1918

2025-11-10 15:00:00

2025-11-13 18:00:00

2025-11-10

Exposition sur la Grande Guerre 1914 1918 structuré autour d’éléments sur le conflit et de souvenirs de combattants.

Salle polyvalente Langy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 57 12 50

English :

Exhibition on the Great War 1914 1918, structured around elements of the conflict and veterans’ memories.

German :

Ausstellung über den Großen Krieg 1914 1918, strukturiert um Elemente über den Konflikt und Erinnerungen von Kämpfern.

Italiano :

Mostra sulla Grande Guerra 1914-1918, strutturata su elementi del conflitto e sulle memorie dei combattenti.

Espanol :

Exposición sobre la Gran Guerra 1914 1918, estructurada en torno a elementos del conflicto y los recuerdos de los combatientes.

