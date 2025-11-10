Exposition sur la Grande Guerre 1914 1918 Langy
Exposition sur la Grande Guerre 1914 1918 Langy lundi 10 novembre 2025.
Exposition sur la Grande Guerre 1914 1918
Salle polyvalente Langy Allier
Début : 2025-11-10 15:00:00
fin : 2025-11-13 18:00:00
2025-11-10
Exposition sur la Grande Guerre 1914 1918 structuré autour d’éléments sur le conflit et de souvenirs de combattants.
Salle polyvalente Langy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 57 12 50
English :
Exhibition on the Great War 1914 1918, structured around elements of the conflict and veterans’ memories.
German :
Ausstellung über den Großen Krieg 1914 1918, strukturiert um Elemente über den Konflikt und Erinnerungen von Kämpfern.
Italiano :
Mostra sulla Grande Guerra 1914-1918, strutturata su elementi del conflitto e sulle memorie dei combattenti.
Espanol :
Exposición sobre la Gran Guerra 1914 1918, estructurada en torno a elementos del conflicto y los recuerdos de los combatientes.
