Exposition sur la ligne Lyon-Montbrison ouverte il y a 150 ans, Cav’café Viricelles, Viricelles

Informations pratiques

Exposition sur la ligne Lyon-Montbrison ouverte il y a 150 ans 18 – 20 septembre Cav’café Viricelles Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Exposition gratuite sur la ligne de chemin de fer Lyon-Montbrison et sur le tunnel de Viricelles, ligne ouverte il y a 150 ans.

Possibilité de repas payant sur réservation le 19/09 à midi (voir affiche)

Cav’café Viricelles 1 Place de la Mairie 42140 Viricelles Viricelles 42140 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Café associatif

Exposition gratuite sur la ligne de chemin de fer Lyon-Montbrison et sur le tunnel de Viricelles, ligne ouverte il y a 150 ans.

©phiaac