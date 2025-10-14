Exposition sur la littérature coréenne « Le Pouvoir de Parler » Centre Culturel Coréen Paris

L’exposition « Le Pouvoir de Parler » invite à découvrir la littérature coréenne contemporaine développée depuis l’Indépendance de la Corée en 1945. Foisonnante et diverse, elle se déploie comme un ciel étoilé, où se dessinent des constellations qui se sont formées au fil de quatre-vingts années d’histoire. De la littérature de la libération à celle de la guerre, du réalisme au féminisme, du postmodernisme à d’autres courants, chaque genre participe à ce paysage littéraire.

Si l’indépendance désigne une évolution politique, sa résonance dans le domaine civil et culturel est assurément la liberté : le pouvoir de parler, la liberté d’écrire, de chercher sa voie, de poursuivre ses aspirations. Cette libération par la parole est au cœur du parcours proposé par l’exposition.

« Flânant les yeux perdus dans un ciel d’après-midi aussi sombre qu’à minuit dans son pays, elle pensait aux nébuleuses. Aux milliers d’étoiles comme autant de grains de sel qui piquetaient ses prunelles la nuit quand elle retournait chez ses parents à la campagne. »

Han Kang, « La Voie Lactée, Blanc », Le Serpent à Plumes, 2019

Ce programme est présenté dans le cadre de l’événement K-BOOK avec le soutien du Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et la KPIPA.

Du mardi 14 octobre 2025 au samedi 28 mars 2026 :

gratuit Tout public.

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

