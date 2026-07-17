Exposition sur la mise en valeur du patrimoine, Commune de Vabres l’Abbaye, Vabres-l’Abbaye

Informations pratiques

Exposition sur la mise en valeur du patrimoine 19 et 20 septembre Commune de Vabres l’Abbaye Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À Vabres-l’Abbaye, la mise en valeur du patrimoine est une véritable passion, portée notamment par l’association Vabre d’Hier à Demain.

Cette année, cartes postales, photographies, films anciens et témoignages d’habitants feront revivre les métiers, les commerces et les fêtes d’autrefois dans le hall de l’évêché.

Une exposition de matériel photographique ancien sera également présentée aux visiteurs. Ces appareils, bien éloignés des téléphones multifonctions d’aujourd’hui, ne manqueront pas de surprendre les plus jeunes.

Dans la cathédrale Saint-Sauveur-et-Saint-Pierre, témoin de la continuité de l’histoire locale, les amateurs de patrimoine culturel pourront également découvrir l’orgue Micot.

Autre témoin remarquable du patrimoine artistique, le tableau « Le Christ au milieu des Apôtres » a retrouvé sa place après restauration.

Commune de Vabres l’Abbaye 13 rue du Quai, 12400 Vabres-l’Abbaye Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie « A Vabres l’Abbaye la mise en valeur du patrimoine n’est pas un vain mot. C’est même une des missions / passions de l’association Vabre d’Hier à Demain.

Cette année, au travers de cartes postales, de photos, de films anciens et de témoignages d’habitants du village, les métiers, les commerces et les fêtes du temps jadis s’exposeront dans le hall de L’évêché. Une exposition de matériel photo »vintage » (comme on dit) sera présentée aux visiteurs et nous espérons bien surprendre les plus jeunes avec ces vieux modèles si loin de leurs téléphones aux usages multiples.

Dans la cathédrale Saint Sauveur et Saint Pierre, marqueur temporel de continuité, l’orgue Micot sera disponible pour les amateurs du patrimoine culturel. Autre témoin du patrimoine artistique, le tableau « Le Christ au milieu des Apôtres » a retrouvé sa place après restauration. Parking proche accès tout public

« A Vabres l’Abbaye la mise en valeur du patrimoine n’est pas un vain mot. C’est même une des missions / passions de l’association Vabre d’Hier à Demain.

©ministère de la culture