Exposition sur la nature des écoles publiques Cadou & Pizigot

Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-07

Cette année, le thème à l’honneur est la nature !

Venez découvrir les réalisations artistiques des élèves des écoles publiques de Locminé.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

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English :

L’événement Exposition sur la nature des écoles publiques Cadou & Pizigot Locminé a été mis à jour le 2026-03-16 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE