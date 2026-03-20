Exposition sur la nature des écoles publiques Cadou & Pizigot Locminé
Exposition sur la nature des écoles publiques Cadou & Pizigot Locminé mardi 7 avril 2026.
Exposition sur la nature des écoles publiques Cadou & Pizigot
Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-07
Cette année, le thème à l’honneur est la nature !
Venez découvrir les réalisations artistiques des élèves des écoles publiques de Locminé.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
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L’événement Exposition sur la nature des écoles publiques Cadou & Pizigot Locminé a été mis à jour le 2026-03-16 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE