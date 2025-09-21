Exposition sur l’Apocalypse : lecture symbolique à travers l’architecture sacrée Église Saint-Denis Jallaucourt

Exposition sur l’Apocalypse : lecture symbolique à travers l’architecture sacrée Église Saint-Denis Jallaucourt dimanche 21 septembre 2025.

Exposition sur l’Apocalypse : lecture symbolique à travers l’architecture sacrée Dimanche 21 septembre, 10h00 Église Saint-Denis Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’Apocalypse à travers une exposition inédite qui met en lumière les résonances entre ce thème biblique majeur et les éléments architecturaux de l’église, notamment l’autel.

Église Saint-Denis 16-4 rue de l’église, 57590 Jallaucourt Jallaucourt 57590 Moselle Grand Est 0387051312 L’église de style néogothique a été détruite pour être remplacée par une plus grande en 1856. Il s’agit d’une église-halle, typiquement lorraine, c’est-à-dire que les bas-côtés sont presque aussi hauts que la nef centrale.

L’église a beaucoup souffert durant la Seconde Guerre mondiale : les Américains s’en sont servi pour régler leurs tirs d’artillerie, le clocher étant visible de très loin et dominant la colline, à près de 36 mètres de hauteur.

Plongez dans l’Apocalypse à travers une exposition inédite qui met en lumière les résonances entre ce thème biblique majeur et les éléments architecturaux de l’église, notamment l’autel.

© C. GIRARD