Exposition sur le bégaiement Médiathèque Pôle culturel du Roudour Saint-Martin-des-Champs vendredi 3 octobre 2025.

Accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Exposition réalisé par Yann Leroux, un ortophoniste de Saint Martin des Champs, sur un abécédaire du bégaiement et illustré par Tristan Givaja.

Médiathèque Pôle culturel du Roudour Rue Park ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne

Tristan Givaja