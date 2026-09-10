Exposition sur le Busca, quartier du Faubourg St Michel, Salle Saint-Michel, Toulouse

Informations pratiques

Exposition sur le Busca, quartier du Faubourg St Michel 19 et 20 septembre Salle Saint-Michel Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une quinzaine de panneaux retracent différents aspects de l’histoire du quartier du Busca et invitent à porter un nouveau regard sur son évolution.

Des tableaux du XVIIIe siècle présentent des monuments du faubourg Saint-Michel aujourd’hui disparus, tandis que des photographies et documents d’archives témoignent d’anciens aménagements et d’activités économiques désormais oubliées.

Une vue panoramique de Toulouse depuis la Côte-Pavée, peinte en 1775 par M. Prin, directeur du canal du Midi, permet notamment de découvrir le visage du Busca et de Toulouse au XVIIIe siècle.

L’exposition évoque également l’axe mémoriel de Toulouse qui traverse le Busca, ainsi que les artistes liés au quartier dont certaines rues portent aujourd’hui le nom.

Salle Saint-Michel 18 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 06 80 94 77 36 https://www.facebook.com/leBuscaNotrequartier/ Ancienne chapelle des Lazaristes, devenue la salle Saint-Michel en 2015. Métro ligne B Station St Michel – MarcelLlanger

Une quinzaine de panneaux retracent différents aspect de l’histoire du quartier du Busca.

© Charles Marion