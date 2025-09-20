Exposition sur le chantier de la cathédrale Saint-Vincent Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Après la façade de la cathédrale Saint-Vincent entre 2004 et 2007, puis le cloître des chanoines de 2013 à 2019, c’est tout l’intérieur de la cathédrale de Chalon-sur-Saône qui fait l’objet d’une restauration de grande ampleur, depuis le printemps 2024.

Ce chantier de grande envergure vous sera expliqué en détails à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dans cette exposition présentée à l’Espace Patrimoine de Chalon-sur-Saône.

Espace Patrimoine Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 93 15 98 http://www.chalon.fr L’Espace Patrimoine de Chalon-sur-Saône n’est ni un musée, ni un service d’archives, mais un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de la cité, idéal pour comprendre ou redécouvrir l’évolution de la forme urbaine à Chalon. C’est l’un des outils mis en œuvre par le service d’animation du patrimoine de la ville pour faire connaître la cité, comme les visites guidées pour adultes ou les ateliers du patrimoine à destination du jeune public. Il atteste de l’appartenance de la ville au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. L’hôtel Colmont Fusselet est partiellement classé au titre des Monuments historiques (le puits, le portail, la clôture, la toiture et la grille). Situé à proximité du musée Niépce et de l’Office du tourisme, en bord de Saône.

