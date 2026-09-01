Exposition sur le Costume Provençal Maritime – Journées Européennes du Patrimoine 2026 Place Baragnon Cassis

Informations pratiques

Cassis

Exposition sur le Costume Provençal Maritime – Journées Européennes du Patrimoine 2026

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Place Baragnon Cour du Musée de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les 19 et 20 septembre 2026, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les Drailles de la Mémoire de Cassis vous présentent une exposition sur le costume Provençal Maritime dans la cour du Musée de Cassis.

À travers vêtements, accessoires et pièces traditionnelles, l’exposition met en lumière les usages, les savoir-faire et les traditions vestimentaires qui ont marqué la vie des communautés du littoral provençal. .

Place Baragnon Cour du Musée de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 61 08 86 drailles.de.la.memoire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On September 19 and 20, 2026, as part of European Heritage Days, the Drailles de la Mémoire de Cassis will present an exhibition on Provençal maritime folk costumes in the courtyard of the Cassis Museum.

L’événement Exposition sur le Costume Provençal Maritime – Journées Européennes du Patrimoine 2026 Cassis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Cassis