Exposition sur le Costume Provençal Maritime – Journées Européennes du Patrimoine 2026 Place Baragnon Cassis
samedi 19 septembre 2026 · Place Baragnon · Cassis
Informations pratiques
Cassis
Exposition sur le Costume Provençal Maritime – Journées Européennes du Patrimoine 2026
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Place Baragnon Cour du Musée de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les 19 et 20 septembre 2026, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les Drailles de la Mémoire de Cassis vous présentent une exposition sur le costume Provençal Maritime dans la cour du Musée de Cassis.
À travers vêtements, accessoires et pièces traditionnelles, l’exposition met en lumière les usages, les savoir-faire et les traditions vestimentaires qui ont marqué la vie des communautés du littoral provençal. .
Place Baragnon Cour du Musée de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 61 08 86 drailles.de.la.memoire@gmail.com
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English :
On September 19 and 20, 2026, as part of European Heritage Days, the Drailles de la Mémoire de Cassis will present an exhibition on Provençal maritime folk costumes in the courtyard of the Cassis Museum.
L’événement Exposition sur le Costume Provençal Maritime – Journées Européennes du Patrimoine 2026 Cassis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Cassis
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