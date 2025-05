Exposition sur le devenir de la maison d’arrêt de Caen – Devant l’ancienne maison d’arrêt de Caen Caen, 14 mai 2025 07:00, Caen.

Calvados

Exposition sur le devenir de la maison d’arrêt de Caen Devant l’ancienne maison d’arrêt de Caen 10 Rue Général Duparge Caen Calvados

Cinq étudiant.e.s de Sciences Po Rennes (campus de Caen) et de l’ESAM travaillent depuis près de 10 mois sur le devenir de l’ancienne maison d’arrêt de Caen, dans le cadre d’un dispositif d’enseignement innovant et professionnalisant inter-écoles, « la Pépinière des transitions ». Ils ont mené leur projet en collaboration avec le collectif Les Coutures, Vent d’Ouest & Cie.

A compter du 14 mai, 18h30, ils organisent une restitution devant l’ancien lieu de détention.

Concrètement, ils mettront en place une exposition éphémère au pied de l’ancienne Maison d’arrêt et animerons une déambulation autour de différents récits prospectifs relatifs aux possibles avenirs du bâtiment, écrits d’après les résultats de l’enquête que nous avons menée en novembre et décembre 2024 auprès des habitant.e.s de Caen (rappel plus de 600 répondant.e.s). Ces récits prospectifs seront accompagnés de visuels appuyant graphiquement ces imaginaires et permettant de donner corps à divers futurs possibles pour ce bâtiment dans l’esprit de toutes et tous.

Au programme

● Vernissage le 14 mai à 18h30, suivi d’une visite libre

● Accès libre et gratuit

● L’exposition sera en place jusqu’à fin juillet 2025

Devant l’ancienne maison d’arrêt de Caen 10 Rue Général Duparge

Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 09 64 73 89 contact@votc.fr

English : Exposition sur le devenir de la maison d’arrêt de Caen

Five students from Sciences Po Rennes (Caen campus) and ESAM have been working for almost 10 months on the future of the former Caen prison, as part of an innovative inter-school teaching and professionalization program, « la Pépinière des transitions ». They carried out their project in collaboration with the collective Les Coutures, Vent d’Ouest & Cie.

From May 14, 6.30pm, they will be holding a restitution in front of the former prison.

In concrete terms, they will be setting up an ephemeral exhibition at the foot of the former Maison d?arrêt, and leading a stroll around various prospective narratives relating to the possible futures of the building, written according to the results of the survey we conducted in November and December 2024 among Caen?s residents (reminder: over 600 respondents). These prospective narratives will be accompanied by visuals that graphically support these imaginations and give shape to various possible futures for this building in the minds of all.

On the program:

? Opening on May 14 at 6:30pm, followed by an open house

? Free admission

? The exhibition will run until the end of July 2025

German : Exposition sur le devenir de la maison d’arrêt de Caen

Fünf Studenten von Sciences Po Rennes (Campus Caen) und der ESAM arbeiten seit fast 10 Monaten im Rahmen eines innovativen und professionalisierenden schulübergreifenden Lehrplans, « la Pépinière des transitions », an der Zukunft des ehemaligen Gefängnisgebäudes in Caen. Sie führten ihr Projekt in Zusammenarbeit mit dem Kollektiv Les Coutures, Vent d’Ouest & Cie durch.

Ab dem 14. Mai, 18.30 Uhr, organisieren sie eine Rückgabe vor der ehemaligen Haftanstalt.

Konkret werden sie eine vorübergehende Ausstellung am Fuße des ehemaligen Hafthauses aufbauen und eine Wanderung rund um verschiedene prospektive Erzählungen über die mögliche Zukunft des Gebäudes leiten, die auf den Ergebnissen der Umfrage basieren, die wir im November und Dezember 2024 unter den Einwohnern von Caen durchgeführt haben (mehr als 600 Befragte). Diese prospektiven Erzählungen werden von Bildern begleitet, die diese Vorstellungen grafisch unterstützen und die verschiedenen möglichen Zukünfte des Gebäudes in den Köpfen der Menschen festhalten.

Das Programm

? Vernissage am 14. Mai um 18.30 Uhr, gefolgt von einer freien Besichtigung

? Freier Zugang

? Die Ausstellung wird bis Ende Juli 2025 zu sehen sein

Italiano :

Cinque studenti di Sciences Po Rennes (campus di Caen) e dell’ESAM hanno lavorato per quasi 10 mesi sul futuro dell’ex carcere di Caen, nell’ambito di un innovativo programma interscolastico di insegnamento e sviluppo professionale, « la Pépinière des transitions ». Hanno realizzato il loro progetto in collaborazione con il collettivo Les Coutures, Vent d’Ouest & Cie.

Il 14 maggio, a partire dalle 18.30, terranno una performance di fronte all’ex carcere.

Concretamente, allestiranno una mostra effimera ai piedi dell’ex Maison d’arrêt e condurranno una passeggiata intorno a diversi racconti lungimiranti sui possibili futuri dell’edificio, scritti in base ai risultati del sondaggio che abbiamo condotto nel novembre e dicembre 2024 tra gli abitanti di Caen (oltre 600 intervistati). Queste storie lungimiranti saranno accompagnate da immagini che supportano graficamente queste immaginazioni e contribuiscono a delineare i vari futuri possibili per l’edificio nella mente di tutti.

In programma:

? Inaugurazione il 14 maggio alle 18.30, seguita da una visita guidata

? Ingresso libero

? La mostra durerà fino alla fine di luglio 2025

Espanol :

Cinco estudiantes de Sciences Po Rennes (campus de Caen) y de la ESAM han trabajado durante casi 10 meses sobre el futuro de la antigua cárcel de Caen, en el marco de un innovador programa intercolegial de enseñanza y desarrollo profesional, « la Pépinière des transitions ». Llevaron a cabo su proyecto en colaboración con el colectivo Les Coutures, Vent d’Ouest & Cie.

El 14 de mayo, a partir de las 18.30 horas, ofrecerán un espectáculo frente a la antigua cárcel.

En concreto, montarán una exposición efímera a los pies de la antigua Maison d’arrêt y guiarán un paseo por varios relatos prospectivos sobre los futuros posibles del edificio, redactados según los resultados de la encuesta que realizamos en noviembre y diciembre de 2024 entre los habitantes de Caen (más de 600 encuestados). Estos relatos prospectivos irán acompañados de elementos visuales que apoyen gráficamente estas imaginaciones y ayuden a dar cuerpo a los distintos futuros posibles del edificio en la mente de todos.

En el programa:

? Inauguración el 14 de mayo a las 18.30 horas, seguida de una visita guiada

? Entrada gratuita

? La exposición estará abierta hasta finales de julio de 2025

