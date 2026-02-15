Exposition sur le monde des sorcières Médiathèque Plélan-le-Grand Médiathèque Julien Gracq Plélan-le-Grand

Exposition sur le monde des sorcières Médiathèque Plélan-le-Grand

Médiathèque Julien Gracq 18 Rue Nationale Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-28

2026-03-04

Une exposition dans le monde des sorcières à travers l’univers de la jeune sorcière Pahalange, ses potions magiques, sa vie quotidienne et ses copines, avec un éclairage particulier sur les sorcières dans les contes. Un voyage ludique et interactif.

Tout public Accès libre .

Médiathèque Julien Gracq 18 Rue Nationale Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 80 03

