Exposition Sur le motif, dessins et pastels du Cotentin Salle d’exposition Phare de Gatteville Gatteville-le-Phare lundi 6 juillet 2026.

Gatteville-le-Phare

Exposition Sur le motif, dessins et pastels du Cotentin

Salle d’exposition Phare de Gatteville 25 Route du Phare Gatteville-le-Phare Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Gatteville héritages présente Sur le motif, dessins et pastels du Cotentin Une exposition de Carole GIACOMINI-JAUNAS artiste peintre, et Fabien Aubril, dessinateur sur le motif. .

Salle d’exposition Phare de Gatteville 25 Route du Phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie +33 6 95 77 23 33 riscas2611@gmail.com

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English : Exposition Sur le motif, dessins et pastels du Cotentin

L’événement Exposition Sur le motif, dessins et pastels du Cotentin Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cotentin Le Val de Saire