Exposition Sur le motif, dessins et pastels du Cotentin Salle d’exposition Phare de Gatteville Gatteville-le-Phare
Exposition Sur le motif, dessins et pastels du Cotentin Salle d’exposition Phare de Gatteville Gatteville-le-Phare lundi 6 juillet 2026.
Gatteville-le-Phare
Exposition Sur le motif, dessins et pastels du Cotentin
Salle d’exposition Phare de Gatteville 25 Route du Phare Gatteville-le-Phare Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Gatteville héritages présente Sur le motif, dessins et pastels du Cotentin Une exposition de Carole GIACOMINI-JAUNAS artiste peintre, et Fabien Aubril, dessinateur sur le motif. .
Salle d’exposition Phare de Gatteville 25 Route du Phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie +33 6 95 77 23 33 riscas2611@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Sur le motif, dessins et pastels du Cotentin
L’événement Exposition Sur le motif, dessins et pastels du Cotentin Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cotentin Le Val de Saire