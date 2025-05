Exposition sur le NOrth shore regiment du Nouveau-Brunswick / Festival « La semaine acadienne » – Villa les Goélands, côté ouest de la Maison des Canadiens Bernières-sur-Mer, 1 juin 2025 13:00, Bernières-sur-Mer.

80e anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale: du 1er au 15 juin 2025, l’association « La semaine acadienne », avec l’appui de la Communauté de Communes Coeur de Nacre, propose dans la villa « Les Goélands », côté ouest de la Maison des Canadiens à Bernières-sur-mer, une exposition consacrée au North Shore regiment du Nouveau-Brunswick. Composé pour un tiers de soldats acadiens, ce régiment débarqua le 6 juin 1944 sur la zone de Nan Red à Bernières-sur-mer pour libérer Saint-Aubin-sur-mer.

Dans ce cadre une salle sera consacrée à l’exposition Alphonse Noel, itinéraire d’un soldat acadien . Constituée de dessins réalisés par Jacques Doll, un habitant de Saint-Aubin-sur-mer , aujourd’hui décédé, qui était présent le 6 juin 1944, elle racontera la carrière milliaire de ce soldat acadien de l’ile de Lamèque (Nouveau-Brunswick) grièvement blessé à Tailleville le 6 juin 1944

Une autre salle rendra hommage aux 33 soldats du North Shore regiment qui perdirent la vie le 6 juin 1944.

Une troisième salle parlera du North Shore Régiment au moment du débarquement .

Ce sera la première fois en France qu’une exposition sera consacrée à ce régiment souvent surnommé le régiment oublié’

Dans une quatrième pièce, les visiteurs pourront se faire photographier par Henri Carabajal dans un décors des années 40

Italiano :

80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale: dal 1° al 15 giugno 2025, l’associazione « La semaine acadienne », con il sostegno della Communauté de Communes Coeur de Nacre, organizza una mostra nella villa « Les Goélands », sul lato ovest della Maison des Canadiens di Bernières-sur-mer, dedicata al reggimento North Shore del New Brunswick. Un terzo del reggimento era composto da soldati acadiani, che sbarcarono il 6 giugno 1944 nella zona di Nan Red a Bernières-sur-mer per liberare Saint-Aubin-sur-mer.

Una sala sarà dedicata alla mostra « Alphonse Noel, itinerario di un soldato acadiano ». Composta da disegni realizzati da Jacques Doll, residente di Saint-Aubin-sur-mer, ora deceduto, che era presente il 6 giugno 1944, racconterà la carriera miliare di questo soldato acadiano dell’isola di Lamèque (New Brunswick), gravemente ferito a Tailleville il 6 giugno 1944

Un’altra sala renderà omaggio ai 33 soldati del Reggimento North Shore che persero la vita il 6 giugno 1944.

Una terza sala racconterà la storia del Reggimento North Shore al momento del D-Day.

È la prima volta che in Francia viene dedicata una mostra a questo reggimento, spesso definito « il reggimento dimenticato »

In una quarta sala, i visitatori potranno farsi fotografare da Henri Carabajal in un ambiente degli anni Quaranta

Espanol :

80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial: del 1 al 15 de junio de 2025, la asociación « La semaine acadienne », con el apoyo de la Communauté de Communes Coeur de Nacre, organiza una exposición en la villa « Les Goélands », en el lado oeste de la Maison des Canadiens de Bernières-sur-mer, dedicada al regimiento North Shore de Nuevo Brunswick. Un tercio del regimiento estaba formado por soldados acadios, que desembarcaron el 6 de junio de 1944 en la zona Nan Red de Bernières-sur-mer para liberar Saint-Aubin-sur-mer.

Una sala estará dedicada a la exposición « Alphonse Noel, itinerario de un soldado acadio ». Compuesta por dibujos realizados por Jacques Doll, vecino de Saint-Aubin-sur-mer, ya fallecido, que estuvo presente el 6 de junio de 1944, relatará la trayectoria de este soldado acadio originario de la isla de Lamèque (Nuevo Brunswick), gravemente herido en Tailleville el 6 de junio de 1944

Otra sala rendirá homenaje a los 33 soldados del Regimiento de la Costa Norte que perdieron la vida el 6 de junio de 1944.

Una tercera sala contará la historia del Regimiento de la Costa Norte en el momento del Día D.

Será la primera vez en Francia que se dedique una exposición a este regimiento, a menudo llamado « el regimiento olvidado »

En una cuarta sala, los visitantes podrán hacerse fotografiar por Henri Carabajal en un ambiente de los años cuarenta

