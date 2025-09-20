Exposition sur le patrimoine architectural Archives départementales de Pyrénées-Orientales Perpignan

Gratuit. De 7 à 99 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Présentation de documents extraits des fonds des Archives départementales en lien avec le patrimoine architectural du département.

Archives départementales de Pyrénées-Orientales 74 avenue Paul Alduy, 66000 Perpignan Perpignan 66931 Moulin à Vent Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 84 85 00 http://www.cg66.fr/55-les-archives-departementales.htm Les archives départementales des Pyrénées-Orientales conservent et communiquent le patrimoine écrit, mais aussi figuré, du département. Ce lieu de mémoire préserve et valorise les documents qui permettent de « faire l’histoire » : des archives publiques, mais également privées, qui couvrent une période allant du IXe siècle à nos jours. Lignes de bus A ou 7 : arrêt Parc des Sports. Ligne de bus C : arrêt Montesquieu. Direction université, parking gratuit.

©Archives départementales des Pyrénées-Orientales, 58Fi25.

Le Parc Ducup par l’architecte V. Dorph Petersen, 1900 (Perpignan, Pyrénées-Orientales)