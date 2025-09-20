Exposition sur le patrimoine bâti et architectural de Valréas à travers les plans anciens. Château de Simiane Valréas

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025, placées sous le thème du patrimoine architectural, cette exposition met en lumière les plans anciens de Valréas conservés aux archives municipales. Ces documents, à la fois outils techniques, juridiques et artistiques, témoignent de l’évolution urbaine de la commune et de ses choix politiques en matière d’aménagement du territoire.

À travers une sélection de plans cadastraux, d’alignement, de bâtiments publics et de vues aériennes, l’exposition propose une lecture sensible et documentée de la ville, depuis le XIXe siècle jusqu’à l’époque contemporaine.

Nouvelle salle d’exposition – 2ème étage du château.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand, 84600 Valréas, France Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490353044 https://chateau-simiane.fr L’Hôtel de Simiane est érigé sur les vestiges d’une ancienne demeure qui aurait été construite par la famille des Montauban au XIIIe siècle. Hugues Aymeric fit construire au XIVe siècle les deux corps de bâtiment encore visibles le long de la rue de l’Hôtel de ville.

Aujourd’hui, l’édifice se compose de deux parties bien distinctes. À l’ouest, l’aile oblique du XIVe siècle : elle comprend deux bâtiments alignés, dont le plus important abrite une salle par étage. Au centre, le corps principal de l’Hôtel occupe toute la largeur du terrain et masque l’aile médiévale du côté du levant.

Le Château de Simiane vous propose de retrouver tout au long de l’année une quarantaine de maquettes réalisées par Jean-Claude Vangierdegom. Vous y retrouverez les principaux édifices patrimoniaux de l’Enclave des Papes et du Pays de Grignan. Parking Jean Pagnol et tour de ville de Valréas

Service des archives de Valréas