Exposition sur le patrimoine bâti et architectural de Valréas à travers les plans anciens. Château de Simiane Valréas samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025, placées sous le thème du patrimoine architectural, cette exposition met en lumière les plans anciens de Valréas conservés aux archives municipales.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

English :

As part of the Journées européennes du patrimoine 2025 (European Heritage Days 2025), the theme of which is architectural heritage, this exhibition highlights the old plans of Valréas preserved in the municipal archives.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals 2025, die unter dem Motto des architektonischen Erbes stehen, beleuchtet diese Ausstellung die alten Pläne von Valréas, die im Stadtarchiv aufbewahrt werden.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, il cui tema è il patrimonio architettonico, questa mostra mette in evidenza le antiche mappe di Valréas conservate negli archivi comunali.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025, cuyo tema es el patrimonio arquitectónico, esta exposición pone de relieve los antiguos mapas de Valréas conservados en los archivos municipales.

