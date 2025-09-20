Exposition sur le patrimoine d’Aubais Plan taurin dit Plan des Théâtres Aubais

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Plusieurs expositions vous feront découvrir le patrimoine local : maquette du château réalisée par Yves Martin, ferronnier d’art ; « la petite histoire d’Aubais » ; « Signatures des seigneurs d’Aubais » ; « voyage dans le temps au travers des parchemins » et « Dates sur les clés de voutes des portes ».

Plan taurin dit Plan des Théâtres 9 Pl. du Château, 30250 Aubais, France Aubais 30250 Gard Occitanie Le plan des Théâtres présente un intérêt ethnologique de la tradition culturelle de la bouvine en Bas Languedoc, utilisée pour les courses de taureaux.

