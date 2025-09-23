Exposition sur le patrimoine de St Jean en Royans Saint-Jean-en-Royans

Exposition sur le patrimoine de St Jean en Royans

13 place de l'Eglise Saint-Jean-en-Royans Drôme

Début : Samedi 2025-09-23 09:30:00

fin : 2025-10-31 12:00:00

2025-09-23

Exposition de panneaux sur l’histoire de St Jean en Royans découvrez 12 maisons remarquables du bourg, l’histoire de la maternité, l’évolution de l’Hôtel Dieu jusqu’à la maison de retraite actuelle et un focus sur l’approvisionnement en eau potable

+33 6 77 63 35 18 dmfaure@wanadoo.fr

English :

Exhibition of panels on the history of St Jean en Royans: discover 12 remarkable houses in the town, the history of the maternity hospital, the evolution of the Hôtel Dieu up to the present-day retirement home and a focus on the drinking water supply

German :

Ausstellung von Tafeln über die Geschichte von St Jean en Royans: Entdecken Sie 12 bemerkenswerte Häuser im Ort, die Geschichte der Entbindungsstation, die Entwicklung des Hôtel Dieu bis zum heutigen Altenheim und einen Fokus auf die Trinkwasserversorgung

Italiano :

Mostra di pannelli sulla storia di St Jean en Royans: scoprite 12 case notevoli della città, la storia dell’ospedale materno, l’evoluzione dell’Hôtel Dieu fino all’attuale casa di riposo e un focus sull’approvvigionamento di acqua potabile

Espanol :

Exposición de paneles sobre la historia de St Jean en Royans: descubra 12 casas notables de la ciudad, la historia de la maternidad, la evolución del Hôtel Dieu hasta la residencia de ancianos actual y un enfoque sobre el suministro de agua potable

