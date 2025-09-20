Exposition sur le patrimoine et l’histoire de Sarlanges Sarlanges Retournac

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Exposition à l’église de Sarlanges sur le patrimoine et l’histoire des hameaux de Sarlanges, Maison Seule et des Jalayoux.

Sarlanges Eglise de Sarlanges Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 53 53 42 valparure43130@gmail.com

English :

Exhibition at Sarlanges church on the heritage and history of the hamlets of Sarlanges, Maison Seule and Jalayoux.

German :

Ausstellung in der Kirche von Sarlanges über das Erbe und die Geschichte der Weiler Sarlanges, Maison Seule und Les Jalayoux.

Italiano :

Mostra presso la chiesa di Sarlanges sul patrimonio e la storia delle frazioni di Sarlanges, Maison Seule e Jalayoux.

Espanol :

Exposición en la iglesia de Sarlanges sobre el patrimonio y la historia de las aldeas de Sarlanges, Maison Seule y Jalayoux.

