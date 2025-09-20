Exposition sur le Saillant de Saint-Mihiel Ancien tribunal Saint-Mihiel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’exposition retrace les combats et l’occupation qu’a subie le secteur de Saint-Mihiel au cours de la Première Guerre mondiale. Dans une scénographie élaborée, elle honore la mémoire des soldats tombés dans les tranchées autour du Saillant et rend compte des souffrances de la population civile durant les quatre années d’occupation allemande, les civils servant de boucliers humains.

Vous pourrez y découvrir Saint-Mihiel avant la guerre, la vie quotidienne des civils, celle des soldats, ainsi que la libération du Saillant.

L’exposition est installée dans l’ancien tribunal d’instance et de police, qui pour l’occasion, a bénéficié d’importants travaux de rénovation entre 2017 et 2018 afin de créer un espace muséographique pérenne.

Ancien tribunal 8 rue du Palais de Justice, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Ferme de Marsoupe Meuse Grand Est 0329890647 http://saint-mihiel.fr Après la Terreur, Saint-Mihiel se vit attribuer le tribunal civil de l’arrondissement, alors que Commercy en était le chef-lieu.

Quant au tribunal criminel départemental, il devint, le 18 mai 1804, la cour de justice criminelle, venant ainsi compléter la cour de justice criminelle spéciale, créée le 13 mai 1802. Ces deux juridictions, à caractère départemental, disparurent le 20 avril 1810 pour laisser place à deux structures créées par Napoléon : la cour spéciale et la cour d’assises, qui devaient rester en place jusqu’en 1959.

Saint-Mihiel posséda encore un greffe ainsi qu’un tribunal d’instance et de police, qui fonctionna jusqu’à sa fermeture le 1er janvier 2010.

L’ancien tribunal de la ville de Saint-Mihiel accueille désormais une exposition pérenne sur le Saillant de Saint-Mihiel. Parking à 20 mètres

