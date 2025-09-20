Exposition sur le Serein D45 Poilly-sur-Serein Poilly-sur-Serein

Exposition sur le Serein D45 Poilly-sur-Serein Poilly-sur-Serein samedi 20 septembre 2025.

Exposition sur le Serein 20 et 21 septembre D45 Poilly-sur-Serein Yonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de l’exposition installée à proximité des deux ponts sur le Serein et les moulins. Vous en apprendrez plus sur l’évolution de la rivière et de ses berges, l’origine des modifications et les impacts sur la faune, la flore et les habitants.

D45 Poilly-sur-Serein D45 89310 Poilly-sur-Serein Poilly-sur-Serein 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de l’exposition installée à proximité des deux ponts sur le Serein et les moulins. Vous en apprendrez plus sur de…