Exposition sur le thème du mariage de 1900 à nos jours Saint-Hilaire-la-Treille

Exposition sur le thème du mariage de 1900 à nos jours Saint-Hilaire-la-Treille samedi 20 septembre 2025.

Exposition sur le thème du mariage de 1900 à nos jours

Rue Robert Saunier Saint-Hilaire-la-Treille Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Revivez l’ambiance des mariages d’antan, des années 1900 à nos jours au travers une exposition qui vous fera découvrir l’évolution des traditions liée à cet événement, avec des photos, des exemples de menus etc… .

Rue Robert Saunier Saint-Hilaire-la-Treille 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 82 33

English : Exposition sur le thème du mariage de 1900 à nos jours

German : Exposition sur le thème du mariage de 1900 à nos jours

Italiano :

Espanol : Exposition sur le thème du mariage de 1900 à nos jours

L’événement Exposition sur le thème du mariage de 1900 à nos jours Saint-Hilaire-la-Treille a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Pays du Haut Limousin