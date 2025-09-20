Exposition sur le travail de la vigne Ancienne distillerie Lancié

Exposition sur le travail de la vigne Ancienne distillerie Lancié samedi 20 septembre 2025.

Exposition sur le travail de la vigne Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Ancienne distillerie Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Exposition et démonstration des outils, matériels utilisés du début du siècle à 1970 pour le travail de la vigne dans le Beaujolais : outils à main, tracteurs, remorques, enjambeuse, sulfateuse, treuil, charrues, benne, et tellement d’autres choses ! Dans la cour de l’ancienne distillerie, de 10h à 12h et de 14h à 17h. La distillerie sera également ouverte exceptionnellement ! Visites commentées par Marcel Pariaud à 10h et à 15h. Accès libre et gratuit.

Ancienne distillerie 7 rue des Bruyères 69220 Lancié Lancié 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 78 81 69 54 Ancienne distillerie de Lancié. parking place des Pasquiers ou espace Capella

Exposition et démonstration des outils, matériels utilisés du début du siècle à 1970 pour le travail de la vigne dans le Beaujolais : outils à main, tracteurs, remorques, enjambeuse, sulfateuse, et !…

©PELLEGRIN Isabelle