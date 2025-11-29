Exposition sur le village d’Aubas Salle des fêtes Aubas

Exposition sur le village d’Aubas

Salle des fêtes Place du Platane Aubas Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Aubas vu du ciel et de la terre, d’hier et d’aujourd’hui, en photos, vidéos et 3D.

Avec le concours des habitants, des associations et des écoliers de la commune.

Entrée libre.

Salle des fêtes Place du Platane Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 23 62 26

English : Exposition sur le village d’Aubas

Aubas seen from the sky and from the ground, yesterday and today, in photos, videos and 3D.

With the help of local residents, associations and schoolchildren.

Free admission.

German : Exposition sur le village d’Aubas

Aubas aus der Luft und von der Erde aus gesehen, von gestern und heute, in Fotos, Videos und 3D.

Mit der Unterstützung von Einwohnern, Vereinen und Schülern der Gemeinde.

Freier Eintritt.

Italiano :

Aubas visto dall’alto e da terra, ieri e oggi, in foto, video e 3D.

Con l’aiuto di residenti, associazioni e scolaresche.

Ingresso libero.

Espanol : Exposition sur le village d’Aubas

Aubas visto desde el aire y desde el suelo, ayer y hoy, en fotos, vídeos y 3D.

Con la ayuda de vecinos, asociaciones y escolares.

Entrada gratuita.

