Exposition sur l’église de Retournac Place de la République Retournac

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

L’Association de Protection du Patrimoine de Retournac donne rendez- vous dans l’église de Retournac pour découvrir l’histoire de cet édifice du XIIè siècle. Un film sera diffusé en permanence sur la création et réalisation des vitraux d’Henri Guérin.

English :

The Association de Protection du Patrimoine de Retournac invites you to the church of Retournac to discover the history of this 12th-century edifice. A film will be shown on the creation of Henri Guérin?s stained glass windows.

German :

Die Association de Protection du Patrimoine de Retournac lädt zu einem Treffen in der Kirche von Retournac ein, um die Geschichte dieses Gebäudes aus dem 12. Ein Film über die Entstehung der Kirchenfenster von Henri Guérin wird ständig gezeigt.

Italiano :

L’Associazione per la tutela del patrimonio di Retournac invita a visitare la chiesa di Retournac per scoprire la storia di questo edificio del XII secolo. Verrà proiettato un filmato sulla creazione delle vetrate di Henri Guérin.

Espanol :

La Asociación de Protección del Patrimonio de Retournac le invita a la iglesia de Retournac para descubrir la historia de este edificio del siglo XII. Se proyectará una película sobre la creación de las vidrieras por Henri Guérin.

