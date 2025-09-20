Exposition sur les 25 ans d’acquisitions des Archives et de la médiathèque Hôtel-Dieu de Dole Dole

Exposition sur les 25 ans d’acquisitions des Archives et de la médiathèque Hôtel-Dieu de Dole Dole samedi 20 septembre 2025.

Réservation sur place | 15 personnes maximum | Rendez-vous à la salle Persan de la médiathèque de l’Hôtel-Dieu.

Depuis son ouverture, la médiathèque et les archives s’enrichissent chaque année : dons, legs, achats, etc. Cette exposition vous propose une rétrospective de ces documents précieux, dont certains jamais présentés au public.

Une visite guidée sera proposée à 14 h.

Hôtel-Dieu de Dole Rue Bauzonnet, 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté https://mediatheques.grand-dole.fr/ Construit au cours du XVIIe siècle, l’Hôtel-Dieu est un bâtiment imposant, caractéristique du style Renaissance pratiqué à Dole aux XVIe et XVIIe siècles. Sa construction, commencée en 1613, fut longuement interrompue par les sièges et guerres que la ville subit à trois reprises entre 1636 et 1674. Mais l’essentiel des bâtiments fut réalisé en 1636. L’Hôtel-Dieu fut, au XVIIe siècle, le chantier le plus important mené par le conseil de ville quant à son impact sur le paysage urbain.

L’Hôtel-Dieu avait pour vocation d’accueillir les malades, surtout les pauvres qui ne pouvaient se faire soigner chez eux. En 1663, quelques sœurs hospitalières de Sainte-Marthe viennent de Beaune pour s’occuper des malades et fonder la première communauté de sœurs à l’Hôtel-Dieu. Cet hôpital a fonctionné pendant plusieurs siècles, jusqu’en 1973, date à laquelle il se transforme en centre de gériatrie tandis que le Centre hospitalier Louis-Pasteur ouvre ses portes. Depuis 2000, le bâtiment est devenu la médiathèque.

