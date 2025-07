Exposition sur les 50 ans de l’Agence d’urbanisme de Reims Agence d’urbanisme de Reims Reims

Exposition sur les 50 ans de l’Agence d’urbanisme de Reims Agence d’urbanisme de Reims Reims samedi 20 septembre 2025.

Exposition sur les 50 ans de l’Agence d’urbanisme de Reims Samedi 20 septembre, 14h00 Agence d’urbanisme de Reims Marne

Réservation uniquement en ligne. Nombre de place limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Ce bâtiment à l’architecture singulière, réalisé en 1965 par les architectes Marcel Lods et Paul Depondt, était à l’origine un restaurant universitaire. Depuis 1977, il accueille l’Agence d’urbanisme, de développement et de prospective de la région de Reims.

Découvrez librement l’exposition sur les 50 ans de l’Agence d’urbanisme. Des membres de l’Agence seront présents pour échanger avec vous, vous présenter leurs missions et répondre à vos questions.

Agence d’urbanisme de Reims Place des Droits de l’Homme, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com »}] Créée en 1979, l’Agence d’urbanisme de Reims (AUDRR) est un outil partenarial au service du développement et de l’aménagement durable du territoire rémois et de ses environs. Elle accompagne les collectivités locales, les établissements publics et les acteurs de l’aménagement dans la définition de leurs stratégies urbaines et territoriales.

L’AUDRR intervient sur des thématiques variées : planification urbaine, mobilités, habitat, transition écologique, dynamiques économiques ou encore paysage et patrimoine. Elle produit des études prospectives, des analyses territoriales et des outils d’aide à la décision pour éclairer les choix publics.

Installée au cœur de Reims, l’Agence est également un lieu de dialogue entre élus, techniciens, experts et citoyens, favorisant une vision partagée des enjeux urbains. Par son expertise transversale, elle contribue à imaginer la ville de demain, inclusive, résiliente et durable.

Ce bâtiment à l’architecture singulière, réalisé en 1965 par les architectes Marcel Lods et Paul Depondt, était à l’origine un restaurant universitaire. Depuis 1977, il accueille l’Agence de et de de…

© Ville de Reims