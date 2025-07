Exposition sur les abeilles Xertigny

Exposition sur les abeilles Xertigny samedi 16 août 2025.

Exposition sur les abeilles

2 Rue du Canton de Firminy Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-16 10:00:00

fin : 2025-08-29 12:30:00

Date(s) :

2025-08-16

Arrivé sur le tard dans le domaine de la photographie, Laurent Louis a eu, en 2020, un vrai coup de foudre pour l’abeille. Passant sous son zoom cet insecte sous tous les angles, ce Meurthe-et-Mosellan est désormais devenu une référence nationale dans le milieu apicole.À la base, rien ne prédestinait Laurent Louis à se passionner pour l’univers de l’abeille. Adolescent, ce Meurthe-et-Mosellan aimait la nature et taquiner le goujon mais le monde des insectes était à mille lieues de son esprit. Et ses connaissances sur ces hyménoptères n’étaient pas plus avancées une fois adulte, lorsqu’il a embrassé une carrière au sein d’une société spécialisée dans la transformation laitière, à Château-Salins. Laurent Louis a finalement dû attendre plus de deux décennies et l’achat d’une résidence secondaire dans les Vosges pour prendre le temps d’immortaliser cet insecte ancestral qui vole à 25km/h, qui pèse 80 milligrammes et mesure 12 millimètres de long qui possède un mode de vie exemplaire apis mellifera.

Venez découvrir ses oeuvres à l’office du lundi au samediTout public

0 .

2 Rue du Canton de Firminy Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 72 53 tourisme.xertigny@epinal.fr

English :

A latecomer to photography, Laurent Louis fell in love with bees in 2020. Laurent Louis, a native of the Meurthe-et-Mosellan region of France, has become a national reference in the world of beekeeping, zooming in on the insect from every angle. As a teenager, this Meurthe-et-Mosellan loved nature and teasing gudgeons, but the world of insects was far from his mind. And his knowledge of these hymenopterans was no more advanced as an adult, when he embarked on a career with a company specializing in dairy processing in Château-Salins. Laurent Louis finally had to wait over two decades and the purchase of a second home in the Vosges to take the time to immortalize this ancestral insect that flies at 25km/h, weighs 80 milligrams, measures 12 millimeters long and has an exemplary way of life: apis mellifera.

Come and discover his work at the office from Monday to Saturday

German :

Laurent Louis, der erst spät zur Fotografie kam, verliebte sich im Jahr 2020 in die Biene. Der Mann aus dem Departement Meurthe-et-Mosellan, der das Insekt aus allen Blickwinkeln unter seinen Zoomobjektiven betrachtet, ist mittlerweile zu einer nationalen Referenz in der Bienenzucht geworden.Ursprünglich war Laurent Louis nicht dazu bestimmt, sich für die Welt der Bienen zu begeistern. Als Teenager liebte der Mann aus dem Departement Meurthe-et-Mosellan die Natur und das Angeln von Gründlingen, doch die Welt der Insekten lag ihm fern. Auch als Erwachsener war sein Wissen über Hymenopteren nicht besser, als er eine Karriere in einem Milchverarbeitungsunternehmen in Château-Salins begann. Laurent Louis musste schließlich über zwei Jahrzehnte und den Kauf eines Zweitwohnsitzes in den Vogesen abwarten, um sich die Zeit zu nehmen, dieses uralte Insekt zu verewigen, das 25 km/h schnell fliegt, 80 Milligramm wiegt, 12 Millimeter lang ist und eine beispielhafte Lebensweise besitzt: apis mellifera.

Entdecken Sie seine Werke von Montag bis Samstag im Office

Italiano :

Ritardatario della fotografia, Laurent Louis si è innamorato delle api nel 2020. Utilizzando il suo obiettivo zoom per catturare questo insetto da ogni angolazione, questo nativo di Meurthe-et-Mosellan è ora diventato un punto di riferimento nazionale nel mondo dell’apicoltura.All’inizio, nulla predestinava Laurent Louis a sviluppare una passione per il mondo delle api. Da adolescente, questo Meurthe-et-Mosellan amava la natura e stuzzicare i tasselli, ma il mondo degli insetti era lontano dalla sua mente. E la sua conoscenza di questi imenotteri non era più avanzata da adulto, quando ha intrapreso una carriera in un’azienda specializzata nella lavorazione del latte a Château-Salins. Laurent Louis ha infine dovuto attendere oltre due decenni e l’acquisto di una seconda casa nei Vosgi per trovare il tempo di immortalare questo insetto ancestrale che vola a 25 km/h, pesa 80 milligrammi, è lungo 12 millimetri e ha uno stile di vita esemplare: l’apis mellifera.

Venite a vedere le sue opere in ufficio dal lunedì al sabato

Espanol :

Recién llegado a la fotografía, Laurent Louis se enamoró de las abejas en 2020. Utilizando su objetivo zoom para captar este insecto desde todos los ángulos, este nativo de Meurthe-et-Mosellan se ha convertido en una referencia nacional en el mundo de la apicultura.Al principio, nada predestinaba a Laurent Louis a desarrollar una pasión por el mundo de las abejas. De adolescente, este Meurthe-et-Mosellan amaba la naturaleza y las espigas, pero el mundo de los insectos estaba lejos de su mente. Y sus conocimientos sobre estos himenópteros no avanzaron más de adulto, cuando emprendió una carrera en una empresa especializada en la transformación de productos lácteos en Château-Salins. Finalmente, Laurent Louis tuvo que esperar más de dos décadas y la compra de una segunda residencia en los Vosgos para tomarse el tiempo de inmortalizar a este insecto ancestral que vuela a 25 km/h, pesa 80 miligramos y mide 12 milímetros, y tiene un modo de vida ejemplar: apis mellifera.

Venga a ver su obra a la oficina de lunes a sábado

