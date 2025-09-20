Exposition sur les activités industrielles passées de l’usine Les Nouvelles Coordonnées Fontaine-l’Abbé

Exposition d’un ensemble de pièces MUDRY et SFER, permettant de partager les activités industrielles passées de l’usine. Une projection vidéo du couple « french connection » sera diffusée, ainsi qu’une reconstitution d’un établi avec un ouvrier.

Dans le hangar, une exposition de pièces d’avions suspendues sera mise en place ainsi qu’une interview de Maximiano notre achitecte historien

Les Nouvelles Coordonnées 1084 route de Serquigny, 27740 Fontaine-l’Abbé Fontaine-l’Abbé 27470 Eure Normandie 06 51 97 78 99 https://lesnouvellescoordonnees.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100093009890896;https://www.instagram.com/les_nouvelles_coordonnees/ La friche industrielle de Courcelles a été successivement une filature, au XIXème siècle, puis une manufacture de mèches à briquets , une ébénisterie industrielles et une usine de conception et manufacture d’avions de voltiges. Depuis 10 ans, une association puis une coopérative font vivre « Les Nouvelles Coordonnées », un tiers-lieu artisanal, rural, artistique, vivant. Le lieu est en cours de réhabilitation, dans une dynamique d’architecture durable. Présence d’un parking sur site, lieu difficilement accessible aux PMR

