Exposition sur « Les anciens commerces de Blérancourt », Maison de Saint-Just, Blérancourt

Informations pratiques

Exposition sur « Les anciens commerces de Blérancourt » 19 et 20 septembre Maison de Saint-Just Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir, à travers une exposition photographique, le patrimoine commercial d’autrefois !

Maison de Saint-Just 2 Rue de la Chouette, 02300 Blérancourt, France Blérancourt 02300 Aisne Hauts-de-France 0323397217 https://associationsaint-just.jimdo.com Maison natale du révolutionnaire constitutionnel Saint-Just.

Visite de la Maison sur réservation uniquement.

Venez découvrir, à travers une exposition photographique, le patrimoine commercial d’autrefois !

©Blérancourt Tourisme