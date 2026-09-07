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Exposition sur « Les anciens commerces de Blérancourt », Maison de Saint-Just, Blérancourt

samedi 19 septembre 2026 · Maison de Saint-Just · Blérancourt

Exposition sur « Les anciens commerces de Blérancourt », Maison de Saint-Just, Blérancourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de Saint-Just
Adresse
2 Rue de la Chouette, 02300 Blérancourt, France
Ville
02300 Blérancourt
Département
Aisne

Exposition sur « Les anciens commerces de Blérancourt » 19 et 20 septembre Maison de Saint-Just Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir, à travers une exposition photographique, le patrimoine commercial d’autrefois !

Maison de Saint-Just 2 Rue de la Chouette, 02300 Blérancourt, France Blérancourt 02300 Aisne Hauts-de-France 0323397217 https://associationsaint-just.jimdo.com Maison natale du révolutionnaire constitutionnel Saint-Just.
Visite de la Maison sur réservation uniquement.
Venez découvrir, à travers une exposition photographique, le patrimoine commercial d’autrefois !

©Blérancourt Tourisme

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