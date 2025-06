Exposition sur les animaux – Médiathèque intercommunale Raon-l’Étape 21 juin 2025 14:00

Vosges

Exposition sur les animaux Médiathèque intercommunale 8 Rue Georges Clémenceau Raon-l'Étape Vosges

Gratuit

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-07-12 18:00:00

2025-06-21

La fédération départementale des chasseurs des Vosges propose une exposition sur les animaux, leur mode de vie, leurs habitats, … avec des animaux naturalisés. Visible dans la galerie de la médiathèque aux horaires d’ouverture.Tout public

Médiathèque intercommunale 8 Rue Georges Clémenceau

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 72 17 mediatheque_raon@ca-saintdie.fr

English :

The Vosges hunters’ federation (fédération départementale des chasseurs des Vosges) presents an exhibition on animals, their way of life, their habitats… with naturalized animals. Visible in the media library gallery during opening hours.

German :

Die Fédération départementale des chasseurs des Vosges bietet eine Ausstellung über Tiere, ihre Lebensweise, ihre Lebensräume, … mit naturalisierten Tieren. Zu sehen in der Galerie der Mediathek während der Öffnungszeiten.

Italiano :

La Federazione dipartimentale dei cacciatori dei Vosgi propone una mostra sugli animali, il loro modo di vivere, i loro habitat, ecc. con animali naturalizzati. Visitabile nella galleria della mediateca durante gli orari di apertura.

Espanol :

La federación departamental de cazadores de los Vosgos propone una exposición sobre los animales, su modo de vida, sus hábitats, etc. con animales naturalizados. Visible en la galería de la mediateca durante las horas de apertura.

